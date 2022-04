Krumbach

Geparktes Auto am Krumbacher Markplatz beschädigt

Ein in Krumbach geparktes Auto wurde am Osterwochenende beschädigt.

Eine Frau parkt ihr Auto am Samstag in einem Hinterhof nahe einer Bar am Krumbacher Marktplatz. Am Sonntag bemerkt sie, dass es beschädigt wurde.

Zwischen Samstag und Sonntag hat ein Unbekannter ein geparktes Auto auf einem Hinterhof am Krumbacher Marktplatz beschädigt. Die Besitzerin bemerkte das am Sonntagabend, sie hatte das Auto am Samstag in der Nähe einer Bar abgestellt. 1000 Euro Schaden an parkendem Auto in Krumbach Die Beamten sicherten die Spuren. Die Polizeiinspektion Krumbach schätzt den Schaden auf 1000 Euro und bittet unter der Telefonnummer 08282/9050 um Zeugenhinweise. (AZ)

