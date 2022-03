Krumbach

Geparktes Auto in Krumbach angefahren: Es gibt einen Hinweis

In Krumbach wurde am Dienstag ein parkendes Auto angefahren.

Eine unbekannte Person hat am Dienstag zwischen 8 und 15 Uhr auf dem Parkplatz der Hypovereinsbank in der Babenhauser Straße in Krumbach einen silbernen VW einer Frau angefahren und ist davongefahren. Die Fahrerin des Volkswagens bemerkte einen frischen Schaden auf der hinteren rechten Seite. Roter Lack an angefahrenem Auto in Krumbach An der Stelle war roter Lack zu erkennen, das könnte laut Polizei auf das Fahrzeug des Verursachers schließen. Die Polizeiinspektion Krumbach bittet Zeugen, sich telefonisch unter 08282/905-0 zu melden. (AZ)

