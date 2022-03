Geparktes Auto in Krumbach beschädigt: Ein Foto gibt Hinweise

Ein Unbekannter beschädigt ein geparktes Auto auf einem Supermarktparkplatz. Der Lackrest am Auto und ein Foto lassen wohl auf den Unfallverursacher schließen.

In der Brühlstraße in Krumbach hat ein Unbekannter am Samstagnachmittag ein geparktes Auto beschädigt. Ein Mann parkte sein Auto um 16.56 Uhr auf dem Supermarktparkplatz. Als er um 17.45 Uhr zurückkam, war seine Beifahrertür beschädigt und am Auto roter Lack eines anderen Wagens. Noch etwas anderes gibt einen Hinweis auf den Täter.

Der 37-Jährige fotografierte die Parksituation, bevor er einkaufen ging. Das gebe laut Polizei Hinweise auf das Fahrzeug des Unfallverursachers. Das verdächtige Fahrzeug ist allerdings im Ausland zugelassen. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf ungefähr 500 Euro und bittet Zeugen, sich telefonisch unter 08282/9050 zu melden. (AZ)