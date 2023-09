Geparktes Auto rollt in Krumbach auf Straße: 11.000 Euro Schaden

Vermutlich wurde die Handbremse nicht richtig gezogen: Ein Auto rollt ohne Fahrer in Krumbach auf die Straße und es kommt zu einem teuren Zusammenstoß.

Am Samstagnachmittag gegen 14 Uhr hat sich in Krumbach ein Verkehrsunfall in der Burgauer Straße ereignet. Ein Pkw fuhr laut Polizeibericht auf der Burgauer Straße stadteinwärts als es zu einem Zusammenstoß mit einem rollenden Pkw kam. Der Pkw stand in einer abschüssigen Hofeinfahrt und vermutlich war die Handbremse nicht richtig angezogen. Aus diesem Grund rollte der Pkw die Einfahrt rückwärts herunter auf die Burgauer Straße. Der Fahrer des anderen Pkws konnte den rollenden Pkw erkennen und auch noch bremsen, er konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Pkw rollte mit seinem Heck gegen die Front des Pkws auf der Burgauer Straße. Durch den Unfall wurde niemand verletzt, es entstand laut Polizei jedoch ein Sachschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro. (AZ)