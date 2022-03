Geparktes Auto rollt in Krumbach gegen anderen Wagen

Ein Mann geht einkaufen und vergisst, die Handbremse zu ziehen. Sein Auto ist in Krumbach deshalb gegen ein anderes gerollt und hat einen Schaden verursacht.

Am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr ist in Krumbach auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Höllgehau ein nicht gesichertes Auto gegen ein anderes gerollt und hat laut Polizei einen Schaden von ungefähr 1500 Euro verursacht.

Ohne Handbremse abgestellt: Auto rollt in Krumbach weg

Ein 57-jähriger Mann parkte sein Auto und vergaß, es vor dem Wegrollen zu sichern. Das Auto rollte dann gegen ein anderes Auto, das auf dem Parkplatz stand. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. (AZ)