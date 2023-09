Gerüstbauteile in Krumbach gestohlen: Wer hat was gesehen?

Unbekannte stehlen in Krumbach Gerüstbauteile von einem abgestellten Anhänger. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.

Im Zeitraum von Freitagabend bis Montagmorgen sind aus einer offenen Garage in der Nattenhauser Straße in Krumbach von einem dort abgestellten Anhänger Gerüstbauteile entwendet worden. Dabei handelt es sich laut Polizeibericht um mehrere, neue Spindeln und Stellrahmen aus Aluminium. Der Täter betrat hierzu den offenen Hofbereich eines am Ortsrand gelegenen größeren Areals. Weitere mittels Spanngurt auf dem Anhänger befestigten Gerüstbauteile wurden nicht angegangen. Zeugen, welche Hinweise zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Krumbach unter der Telefonnummer 08282/905-0 zu melden. (AZ)