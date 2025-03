Gesunde Ernährung zur Immunstärkung: Tipps von Ernährungsberaterin

Ramona Kuen, bekannt durch Ihre fachlichen erstklassigen Vorträgen, konnte zahlreiche Tipps und Erfahrungen an die zahlreichen Mitglieder und Gäste des VdK Ortsverband Krumbach weitergeben. Das Immunsystem des Körpers wird meist erst beachtet, wenn es nicht mehr funktioniert. Ist man an einer Erkältung erkrankt, versucht man nun dagegen anzukämpfen. Besser ist es, vorbeugend, mit einem ganzheitlichen Zusammenspiel von Ernährung, Bewegung oder Wasseranwendung nach Kneipp, etwas für die Immunstärkung zu tun. Allgemein kann man schon mit kleinen Schritten etwas Gutes für seinem Körper tun. Sei es das Glas Wasser mit einem Spritzer Zitrone (basisch) am Morgen oder dem langsamen Essen von regionalen und saisonalen, abwechslungsreichen und überwiegend pflanzlichen Speisen. Der Salat vor dem Hauptessen bewirkt, dass sich der Magen auf die Verdauung vorbereitet und der Stoffwechsel angeregt wird. Ramona Kuen betonte, dass ein bunter Teller, mit verschiedenem Obst, Gemüse, Hülsenfrüchten, Vollkornprodukten sowie Nüssen und Samen (z B. Leinsamen), möglichst in Bio-Qualität, eine gesunde Zusammenstellung unser Speisen ist. Mit einer solchen Grundlage, die ganzjährig den Körper stärkt, kann man sich auch mal den Cappuccino mit Kuchen oder ein Steak gönnen. Weiter erwähnte sie, dass sich jeder die Nahrung nach seinen eigenen, individuellen Bedürfnissen und Vorlieben zusammenstellen kann. Es gibt, außer dem oft viel zu hohen Genuss von Salz (z.B. in der Wurst) oder Zucker (in Softgetränken), kaum Einschränkungen, wenn man gewisse Lebensmittel in Maßen zu sich nimmt. Mit ihren Kostproben, „Golden Milk“ mit Ingwer und Kurkuma sowie mit den Immunboosterkugeln überzeugte Sie die Anwesenden, das auch sehr gesundes Essen gut schmecken kann. Die vielen individuellen Fragen wurden von Frau Kuen ausführlich und fachkundig beantwortet. Karl-Heinz Heberle bedankte sich im Namen des VdK mit Frühlingsblumen bei der Referentin für den sehr gelungenen Vortrag. (AZ)

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.