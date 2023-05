Krumbach

06:00 Uhr

Gesundheitsminister Holetschek eröffnet Pflegeschule Krumbach mit

Ehrengast Gesundheitsminister Klaus Holetschek erhielt von den Schülern der Berufsfachschule Pflege als Erinnerung an die Einweihung eine Collage mit den Werten und Inhalten ihres Berufsbildes. Rechts die Seele der Schule, die stellvertretende Schulleiterin Andrea Lutz.

Plus In Krumbach ist die Pflegeschule des Dominikus-Ringeisen-Werks in den einstigen Räumen der FOS/BOS offiziell eröffnet worden. Wie dort gelehrt wird.

Von Gertrud Adlassnig

"Jede Anwendung ist eine Zuwendung, jede Zuwendung kann auch eine Anwendung sein", zitierte Gesundheitsminister Klaus Holetschek eine ehemalige ihm vertraute Krankenschwester zur Eröffnung der Berufsfachschule für Pflege und Altenpflegehilfe des Dominikus-Ringeisen-Werks (DRW) in Krumbach. Wo einst FOS-/ BOS-Schüler aufs Abitur vorbereitet wurden, ist ein völlig neues Lernzentrum entstanden, das mit freundlicher Atmosphäre beste Voraussetzungen schafft, um künftiges Pflegepersonal für kranke, alte und behinderte Menschen so auszubilden, dass ihre Anwendungen immer auch Zuwendung sein werden.

Wie DRW-Direktor Martin Riß (rechts) erläuterte, war zur Realisierung des Projekts Pflegeschule auch die Unterstützung Dritter notwendig, so des Landratsamts, vertreten durch Landrat Hans Reichhart (links) und der Regierung von Schwaben, die beim Festakt von Jens Schmitt repräsentiert wurde. Foto: Gertrud Adlassnig

Damit die derzeit rund 80 Schüler unterschiedlichsten Alters und Berufserfahrung Werte in der Pflege während ihrer dreijährigen Ausbildung stets im Blick haben, leuchten sie ihnen im Treppenhaus, an dem sie bei jedem Besuch der Fachräume vorbeikommen, als Lichtband entgegen.

