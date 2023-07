Getunte Fahrzeuge werden in Krumbach kontrolliert

Aufgemotzte Fahrzeuge wurden von der Polizei aus dem Verkehr gezogen in Krumbach. Mitunter hatten sie erhebliche Sicherheitsmängel.

Am Freitagabend sind im Bereich Krumbach verstärkt Verkehrskontrollen im Hinblick auf die Tuner- und Poserszene von der Polizei durchgeführt worden. Insgesamt konnten bei sechs Fahrzeugen teils gravierende Verkehrsverstöße festgestellt werden, berichten die Beamten. Allesamt führten zum Erlöschen der Betriebserlaubnis.

Bei einem BMW sowie einem Audi waren die verbauten Gewindefahrwerke so tief eingestellt, dass die Räder teilweise in den Radläufen streiften. Dies kann bei gewissen Fahrmanövern zum Blockieren des jeweiligen Rades führen. Die Verkehrssicherheit war dadurch wesentlich beeinträchtigt und stellt einen gefährlichen Mangel des Fahrzeugs dar, so die Polizei.

Ein weiterer VW Golf GTI Fahrer hatte ein Luftfahrwerk in seinem Wagen verbaut, bei welchem im abgelassenen, luftleeren Fahrwerkszustand es zum völligen Blockieren der Räder kam. Das Fahrzeug besaß somit keine Notlaufeigenschaft, welche bei Luftfahrwerken zwingend vonnöten ist, so die Experten. Des Weiteren war am Pkw ein manuell steuerbarer Warnsummer verbaut. Dieser soll den Fahrer vor einem solchen luftleeren Zustand warnen. Der Betroffene umging jedoch besagte Warnfunktion mittels eines Schalters. Die Kennzeichen der drei Fahrzeuge wurden den Betroffenen zur Abwehr von Gefahren abgenommen.

Kontrolle der Polizei: Ein Ford Focus röhrte in Krumbach zu laut

Bei einem Ford Focus führte eine Standgeräuschmessung zu einem deutlich erhöhten Ergebnis, da durch den Betroffenen der Endschalldämpfer unzulässig bearbeitet wurde.

Ein weiterer Golf GTI-Fahrer hatte seine Rückleuchten nachträglich unzulässig lasiert. Dies führt besonders bei Dunkelheit zu einer deutlich verschlechterten Sichtbarkeit für den nachfolgenden Verkehr.

Zu einer Fahrzeugsicherstellung kam es bei einem Toyota Supra-Fahrer. Dieser verfügte über weitreichende Veränderungen im Bereich des Ansaug- sowie Abgastraktes. Vom Betroffenen wurden beispielsweise ein geänderter, größerer Ladeluftkühler samt Verrohrung zusammen mit einer offenen Ansaugung verbaut. Dies führt in Verbindung mit einer ebenfalls veränderten Abgasanlage zu einer Verschlechterung des Abgas- mitunter auch des Geräuschverhaltens des Wagens. Des Weiteren war eine geänderte Rad-Reifenkombination am Fahrzeug verbaut. Keine der genannten Veränderungen wurden durch eine Prüfinstitution abgenommen. Eine allgemeine Betriebserlaubnis konnte der Betroffene ebenfalls nicht vorweisen. Der Sportwagen wird im Laufe der nächsten Woche einem Kfz-Sachverständigen vorgeführt und begutachtet. Die Betroffenen erwarten nun teils empfindliche Bußgelder. (AZ mit adö)