Gewalttat in Krumbach: Staatsanwaltschaft ermittelt wegen versuchten Mordes

Plus Am Donnerstag schlugen in Krumbach zwei Männer mit einer Metallstange auf einen 42-Jährigen ein. Die Staatsanwaltschaft wertet die Tat als heimtückisch. Wie es dem Opfer geht.

Von Oliver Wolff

Vergangene Woche hat sich am Donnerstagabend in der Krumbacher Innenstadt eine Gewalttat ereignet. Wie berichtet, griffen laut Polizei zwei 25 und 28 Jahre alte, befreundete Männer in der Nähe des Kinos CinePark einen 42-Jährigen - unter anderem mit einer Metallstange - an und verletzten ihn am Kopf schwer. Das Opfer wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Ulm gebracht. Ein mutmaßlicher Täter wurde nach wenigen Stunden im Stadtgebiet Krumbach festgenommen, der andere ist weiterhin flüchtig, wie die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt. Und auch seitens der Memminger Staatsanwaltschaft gibt es Neuigkeiten.

Versuchter Mord in Krumbach: Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers ausgenutzt

Im Polizeibericht war Ende vergangener Woche noch von versuchtem Totschlag die Rede. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen die beiden mutmaßlichen Täter wegen des Verdachts des versuchten Mordes und der gefährlichen Körperverletzung. Das teilt Oberstaatsanwalt Thorsten Thamm am Montag auf Nachfrage mit. "Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen besteht der Verdacht, dass die beiden Beschuldigten die Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers ausnutzten und insofern heimtückisch handelten, um dem Opfer lebensgefährliche Verletzungen beizubringen."

