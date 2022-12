Gewohntes in neuem Licht bei der Krumbacher Krippenschau

Im Mittelschwäbischen Heimatmuseum in Krumbach können sich Besucher wieder mehrere Krippen ansehen und stoßen dabei auf viele verschiedene Konzepte und Ideen.

Ein jedes Krippenschauen gleicht einer kleinen Entdeckungsreise, zumeist gewürzt mit einer exotischen Prise. Das macht einen guten Teil des Reizes dieser schönen Tradition aus. Ungewöhnliches entdecken, das fällt nicht schwer beim diesjährigen Krumbacher Krippenschauen im Mittelschwäbischen Heimatmuseum. Ein fußamputierter Bettler direkt neben dem Eingang zum Stall, eine Gottesmutter Maria, die bei ihrem Neugeborenen liegt, ein Hütejunge, der eine Ziege melkt: Das sind ein paar der außergewöhnlichen Details einer Krippe von Georg Niederwieser aus Unterwiesenbach. Der Schnitzer, im zu Ende gehenden Jahr 90-jährig verstorben, schenkte dem Museum die Krippe und erweiterte den ohnehin schon respektablen Bestand.

Museumsleiterin Anita Roth ist froh über ihre Schätze, konnte sie doch auch während der Corona-Zwangspause aus der Not eine Tugend machen. 2020, als das Krumbacher Krippenschauen erstmals ausfallen musste, organisierte sie ein virtuelles Krippenschauen im Internet, das bis heute gut angenommen wird. In diesem Jahr, in der die Anlaufzeit recht kurz war, um Krippen-Leihgaben zu besorgen, besteht die Ausstellung nur zu einem Drittel aus geliehenen Exponaten, die restlichen zwei Drittel der insgesamt 45 Exponate kommen aus dem eigenen Fundus. „Gewohntes neu gesehen“ lautet deshalb der Untertitel der Ausstellung.

Bei der Krippenschau in Krumbach ist alles genau strukturiert

Ohnehin würden die Krippen bei jedem Krippenschauen anders aufgebaut, erklärt Anita Roth. Sie führt peinlich genau Buch, welche Krippen in welchem Jahr zur Ausstellung kamen und in welcher Konstellation sie präsentiert wurden. Da gebe es große Gestaltungsmöglichkeiten, sagt Frau Roth. Im Bestand seien allein rund 400 herrenlose Schafe, die in unterschiedlichen Krippen zum Einsatz kämen. Eine besondere Herausforderung sei es, Jahr für Jahr die große Vereinskrippe der „Krippenfreunde“ im Heimatverein Krumbach aufzubauen. Hier gibt es zahlreiche Figuren und Tiere, gefertigt von 25 Schnitzern, allein über 100 Schafe, die immer wieder anders vor der großartigen orientalischen Kulisse von Adalbert Hösle aus Langenhaslach, gemalt 1987, positioniert werden.

Erstmals ist in diesem Jahr ist die orientalische Krippe der Familie Hosser als Leihgabe dabei. Den Hintergrund hatte August Hosser vor 1944 gemalt, die Figuren waren in den 20er-Jahren des vorigen Jahrhunderts von Matthias Wiedemann aus Wattenweiler geschnitzt worden. 1980 kamen Figuren von Karl Heine aus Krumbach hinzu, die Landschaft schuf Ernst Hosser. Neu im Museum ist die Heimatkrippe, deren Figuren Josef Heiligmann aus Krumbach geschnitzt und dessen Stall Josef Lenhart aus Niederraunau gestaltet hat. Die Krippe kam im Postpaket aus Immenstadt, verschickt vom Testamentsverwalter von Elfrieda Theresia Scholz, geborene Schmid. Ihr war es wichtig, dass die aus Krumbach stammende Krippe nach ihrem Tod wieder in die Heimat zurückkomme.

Die Krippen sind aufgebaut für das Krumbacher Krippenschauen 2022. Heidi Landsperger (links) und Museumsleiterin Anita Roth treffen Vorbereitungen. Foto: Heinrich Lindenmayr

Viele verschiedene Stile und Figuren bei den Krippenschauen

Es sind zahllose Geschichten und Schicksale, die sich mit jedem Krippenschauen in Krumbach verbinden. In den Museumsräumen herrscht bei dieser Traditionsveranstaltung eine ungeheure Variationsbreite von Einfällen und Stilen, von Materialien für die Gestaltung der Figuren, der Tiere, der Szenen, Gebäude und Landschaften. Hier stehen Alt und Neu, alpenländisch und orientalisch, ländlich und städtisch, Wüste und Winterlandschaft in guter Nachbarschaft zusammen und fügen sich zu einem faszinierenden Gesamtbild.

Ein Kraftakt ist der Aufbau der Ausstellung Jahr für Jahr. Angefangen haben Heidi Landsperger, Vorsitzende der „Krippenfreunde“, und ihr Team nach dem 1. Advent. Am Montag und Dienstag jeder Woche arbeitet sie an der Ausstellung, an den restlichen Wochentagen nur nachmittags. Sie finde immer wieder Unterstützung, erklärt sie, allerdings würden die Vereinsmitglieder immer älter und erlebten die Mithilfe als beschwerlich. Als großer Vorteil erweist es sich, dass über die Jahre hinweg der Aufbau stetig verbessert wurde. So sind beispielsweise alle Pfosten, welche die schützenden Glasscheiben halten, nummeriert worden. Die eingefräste Nut verläuft schräg, damit das Glas möglichst wenig reflektiert. Es ist alles durchdacht und die „Krippenfreunde“ setzen mit Anita Roth alles daran, damit das Krumbacher Krippenschauen, seit Jahrzehnten ein Publikumsmagnet in der weihnachtlichen Zeit, sein besonderes Flair bewahren kann.

Info: Das Krippenschauen öffnet am 15. Dezember um 18 Uhr und ist bis zum 29. Januar jede Woche von Donnerstag bis Sonntag von 13 bis 18 Uhr zu sehen. Zusatztermine sind der 26. Dezember und der 1. Januar. Geschlossen ist die Ausstellung am 24., 25. und 31. Dezember. Zum Begleitprogramm zählt das Schauschnitzen, das an den Sonntagen und am 26. Dezember sowie am 6. Januar stattfindet.