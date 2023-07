Krumbach

18:20 Uhr

Gibt es Hoffnung für den Getränkemarkt Scheppach in Krumbach?

Plus Seit Anfang Juli hat der hiesige Gefako-Markt zu, somit gibt es einen weiteren Leerstand im Stadtbereich. Inhaber Fridolin Scheppach habe einen Fehler gemacht.

Von Sophia Huber

Fridolin Scheppach schichtet mit einem Stapler leere Getränkekisten vor dem Laden in der Brühlstraße um. Aufräumarbeiten. Seit Anfang Juli hat das Geschäft gegenüber dem Kaufland geschlossen. An der Eingangstüre hängt ein gelbes Schild: "Wir danken Ihnen für Ihr jahrelanges Vertrauen und wünschen Ihnen alles Gute. Ihr Getränke Scheppach Team". Daneben ein Zettel, auf dem steht, dass Hilfskräfte für Aufräumtätigkeiten gesucht werden. Seit etwa vier Wochen ist der Inhaber des Ladens insolvent. Die Bank hat ihm den Geldhahn abgedreht. Dass der in Krumbach beliebte Getränkehandel schließen wird, war so eigentlich nie geplant, erzählt Scheppach bei einem Besuch. Die Bilanzen seien immer gut gewesen, viele Stammkundinnen und -kunden kamen teils seit Jahrzehnten in den Gefako-Laden oder ließen sich die Waren liefern. Was ist passiert?

Kooperation mit einem Getränke-Lieferdienst aus Thannhausen war geplant

"Viele Dinge wurden unternommen, um den Getränkemarkt zu halten", berichtet der 69-jährige Inhaber. Er wirkt sichtlich niedergeschlagen. "Der Plan war es, zwei Geschäfte zusammenzulegen, um den Heimdienst auszubauen", erzählt er weiter. Mit einem Getränkelieferanten aus Thannhausen, der inzwischen geschlossen hat, hätte er kooperieren wollen – diesen kaufen und somit den Krumbacher Laden vor allem um den Heimservice ergänzen. Gekauft hat Scheppach den Thannhauser Getränke Gruber Heimdienst im Januar 2022. "Man hat gemeinsam überlegt, wie man das Geschäft digitalisieren kann", so Scheppach. Er wollte ein zukunftsfähiges Paket schnüren, um das Unternehmen dann an jemanden Neues abzugeben. So hätte er im Hintergrund als "stiller Teilhaber" unterstützend zur Seite stehen und sich langsam aus dem aktiven Betrieb verabschieden können.

