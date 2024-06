Gittertor aufgebrochen und E-Bike gestohlen

In Krumbach ist ein E-Bike aus einer Tiefgarage gestohlen worden. Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen.

Aus der Tiefgarage eines Krumbacher Mehrparteienhauses in der Straße Oberes Feld ist zwischen Mittwochabend und Donnerstagmittag ein E-Bike gestohlen worden. Wie die Polizei berichtet, haben die unbekannten Täter dafür das verschlossene Gittertor eines Abstellplatzes in der Tiefgarage aufgebrochen. Hinweise an die Polizei Krumbach unter der Telefonnummer 08282/9050. (AZ)