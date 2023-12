Glatteis: Zwei Unfälle wegen nicht angepasster Geschwindigkeit

Die Polizei spricht von nicht angepasster Geschwindigkeit auf schneebedeckter Fahrbahn. Im Krumbacher Dienstbereich hat es zweimal gekracht.

Im Dienstbereich der Polizeiinspektion Krumbach haben sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zwei Unfälle ereignet, bei denen die jeweiligen Fahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei schneebedeckter Fahrbahn mit ihren Fahrzeugen von der Fahrbahn abkamen. Hierbei entstand laut Polizeibericht an den Pkw und verschiedenen Verkehrszeichen ein Sachschaden in Höhe von circa 13.000 Euro. Die Fahrer blieben unverletzt. (AZ)