Glogger & Partner auch in Augsburg

Die Krumbacher Vermögensverwaltung Glogger & Partner hat eine neue Niederlassung in Augsburg.

Die Krumbacher familiengeführte Vermögensverwaltung Glogger & Partner hat ihre fünfte Niederlassung in der früheren Landauer-Villa (Frölichstraße 5) in Augsburg eröffnet. Geleitet wird sie von Vermögensverwalter Wolfgang Geissler, der zuvor als Mitarbeiter im Wealth-Management und Privat-Banking bei der HVB (HypoVereinsbank) wirkte. Notwendig machte dies, wie Geschäftsführerin Claudia Glogger sagt „die sehr gute Geschäftsentwicklung der letzten Jahre“.

Der Beweis dafür ist für sie: Glogger & Partner erreichte in den letzten Jahren bereits zehnmal einen Spitzenplatz und die Auszeichnung „Summa cum Laude“ unter den besten Geldmanagern im deutschsprachigen Raum. Das Familienunternehmen mit Andreas Glogger sowie Sohn Armin und Tochter Claudia als Geschäftsführer und Inhaber hat seinen Sitz in Krumbachs historischen Rathaus und besitzt inzwischen weitere Niederlassungen in München, Stuttgart und Heilbronn/Gaildorf.

Lesen Sie dazu auch