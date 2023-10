War das Ungehorsam?

Kolumban bestraft den Mönch Gallus. Eine ungewöhnliche Zeitreise in das frühe Mittelalter, bei der auch eine berühmte Abtei eine wichtige Rolle spielt.

Das Kloster Bangor in Irland besaß eine große Anziehungskraft. Der Klostergemeinschaft schloss sich auch Kolumban an, der sich als Lehrer um die jungen Mönche kümmern sollte. Kolumban bat eines Tages den Abt um den Reisesegen. Er wollte den Germanen die frohe Botschaft verkünden und ihnen den christlichen Glauben bringen. Ihm schlossen sich einige Mitbrüder an darunter auch Gallus, ein sehr sprachbegabter Mönch Jahrgang 550. Im Gegensatz zu Kolumban, der lateinisch predigte und immer einen Dolmetscher brauchte, beherrschte Gallus sehr rasch die fränkische Sprache.

Kolumban gründete das Kloster Luxueil. Obwohl er als Abt sehr streng war und die Regel, die er für sein Kloster verfasst hatte, als sehr hart bezeichnet werden kann, schlossen sich viele junge Leute ihm an und wurden Mönche von Luxueil. Die Strenge des Abtes bekam auch der König zu spüren, als er eine ehebrecherische Beziehung einging. Der König entzog ihm daraufhin seine Gunst. Kolumban musste seinen Herrschaftsbereich verlassen. Mit ihm gingen auch zahlreiche Mönche darunter Gallus. Nahe Bregenz ließen sie sich nieder. Kolumban dachte an eine neue Klostergründung. Seine Radikalität wurde ihm auch hier zum Verhängnis. Er predigte gegen den Götzendienst der Alemannen. Er schritt sofort zur Tat und zerstörte Figuren, die er in den Bodensee warf. Dies ließen sich die Alemannen nicht gefallen und töteten zwei Mönche des Kolumban. Erneut musste Kolumban weiterziehen. Nicht mitgehen wollte Gallus. Er war schwer erkrankt. Dafür hatte Kolumban kein Verständnis. Er exkommunizierte Gallus wegen groben Ungehorsams. Von da an durfte Gallus weder die heilige Messe feiern noch die heilige Kommunion empfangen. Gallus hielt sich streng daran.

Seine Aufgabe sah er im Gebet

Fortan wollte er als Einsiedler leben. Er sah seine Aufgabe im Gebet. Die völlige Zurückgezogenheit konnte er nicht lange durchhalten. Die Leute kamen zu ihm mit ihren Sorgen. Gallus tröstete und ermutigte. Eine Tochter des Herzogs konnte er sogar durch Handauflegung heilen. Eines Tages kam auch ein Bär zur Einsiedelei des Gallus. Er suchte nach Essbarem. Gallus gab ihm Brot und befahl ihm Holz zu holen. Dies tat der Bär. Ein Gefährte von Gallus erlebte das hautnah.

Gallus befolgte die strenge Regel des Kolumban. Er machte keine Abstriche, trotzdem kamen junge Leute, um sich ihm anzuschließen. Als Abt Kolumban in Bobbio starb, hatte Gallus eine Vision. Er wusste sich nun von der Exkommunikation befreit. Die erste Messe, die er nach langer Zeit wieder feiern durfte, war das Requiem für Abt Kolumban. Die Mönche von Bobbio wollten Gallus nun zu ihrem Abt haben. Er lehnte ab. Der Herzog, dessen Tochter er geheilt hatte, wollte ihn zum Bischof von Konstanz machen. Gallus schlug einen anderen vor, der besser geeignet sei.

Mit mehr als 90 Jahren starb Gallus 645. Seinen Namen trägt die berühmte Abtei St. Gallen, ebenso das Bistum und ein Schweizer Landesteil. Der Tag seines Todes, der 16. Oktober, verbindet sich mit zahlreichen Wetterregeln. Der heilige Gallus, dessen Reliquien in der Reformationszeit vernichtet wurden, gilt als Schutzpatron der Hühner und Gänse.