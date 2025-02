Graffiti: Mutmaßlicher Sechzger-Fan beschmutzt Krumbacher Schulzentrum

Am Donnerstag wurde der Krumbach Krumbacher eine Sachbeschädigung am Schulzentrum in der Talstraße Krumbach mitgeteilt. Laut Polizeibericht hat ein bislang unbekannten Täter die Fassade der Sporthalle sowie einen Streumittelbehälter mit blauer Sprühfarbe und den Schriftzügen „Fuck Cops“, „Sechzig München“ und „Fuck FC Bayern“ beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Zeugen, welche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der PI Krumbach unter der Telefonnummer 08282/905111 zu melden. (AZ)

