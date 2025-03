Grenzen setzen: Wie Eltern ihre Kinder in der digitalen Welt begleiten können

Im Zuge der Krumbacher Frauentage, einer Initiative der Frauenunion, referierte Hedwig Fraas in der Krumbacher Realschule darüber, wie es gelingen kann, Kinder im Umgang mit digitalen Medien zu begleiten. Soziale Medien gewinnen zunehmend an Bedeutung für die Heranwachsenden. Ein Leben ohne Smartphone – unvorstellbar. „Die Entwicklungen werden immer schneller, neue KI und Plattformen kommen auf den Markt“, so Hedwig Fraas, „die sozialen Medien sind nicht mehr wegzudenken.“

Hedwig Fraas ist im Schulleitungsteam der Realschule Krumbach tätig und Medienpädagogin. Bei der „Beratung digitale Bildung“ ist sie eine der Hauptreferentinnen, die Schulen vor Ort bei der Medienkonzeptarbeit unterstützen. Sie richten unter anderem Informationsveranstaltungen für Erziehungsberechtigte und Lehrkräfte zu medienpädagogischen und informationstechnischen Themen aus.

