Großartige Hilfsbereitschaft bei „Kauf-Eins-Mehr“-Aktion in Krumbach: 141 Kisten mit Spenden gefüllt

Die Bürgerinnen und Bürger Krumbachs zeigten sich erneut von ihrer großzügigen Seite: Bei der gemeinsamen „Kauf-Eins-Mehr-Aktion“ des Rotary Clubs Krumbach und des Offenen Tafelkreises wurden insgesamt 141 Kisten mit haltbaren Lebensmitteln und Hygieneartikeln für Bedürftige gefüllt. In den teilnehmenden Lebensmittelgeschäften hatten Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, beim Wocheneinkauf ein oder mehrere Produkte zusätzlich zu kaufen und direkt vor Ort zu spenden. Gefragt waren insbesondere gut lagerbare Lebensmittel wie Nudeln, Mehl, Zucker, Konserven aller Art sowie Hygieneartikel.

Die Resonanz war überwältigend: Die Spendenbereitschaft der Krumbacherinnen und Krumbacher sorgte dafür, dass das zwischenzeitlich stark geleerte Lager der Tafel in St. Michael wieder gut gefüllt werden konnte. Die gesammelten Waren stehen nun den Bezugsberechtigten zur Verfügung. Wer in der Hektik des Einkaufs keine Sachspende leisten konnte, hatte zudem die Möglichkeit, durch eine Geldspende den Zukauf frischer Lebensmittel zu ermöglichen – auch hiervon machten zahlreiche Menschen Gebrauch. Vielen Spenderinnen und Spendern war es besonders wichtig, dass ihre Hilfe direkt vor Ort ankommt – ein Zeichen für den starken sozialen Zusammenhalt in der Region. Der Rotary Club Krumbach und der Offene Tafelkreis danken allen teilnehmenden Lebensmittelmärkten sowie den zahlreichen Unterstützenden, die diese Aktion erneut zu einem großen Erfolg gemacht haben.

