Krumbach

vor 16 Min.

Große Bühne für die Musik beim Krumbacher Kulturwochenende

Beim Vorspiel am Samstag in der Aula der Mittelschule konnten beim Krumbacher Kulturwochenende nicht nur die Flötenkinder bei "Youngstars in Concert" mit ihrem Können punkten.

Plus Beim Krumbacher Kulturwochenende, organisiert von Jochen Schwarzmann, war für die verschiedensten Geschmäcker etwas geboten. Was in der Stadt zu hören war.

Von Manuela Rapp

Die ganze Stadt eine Bühne. Profis und Amateure, Nachwuchs und Routiniers, Solisten und Instrumentalisten, Klassik und Pop: Beim Krumbacher Kulturwochenende verwandelte sich die Stadt in eine große Musikarena. Oder, wie Gerhard Weiß, stellvertretender Bürgermeister der Stadt, beim Eröffnungskonzert resümierte: „Wenn die richtigen Leute das Richtige machen, dann kommt das Richtige dabei raus.“

