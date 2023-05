Krumbach

vor 53 Min.

Große Feier zum Jubiläum von Krumbachs Stadtpfarrer Josef Baur

Plus Mit zahlreichen Gläubigen feiert der Pfarrer Josef Baur sein 25-jähriges Priesterjubiläum. Er ist seit 20 Jahren in der Pfarreiengemeinschaft.

Von Rupert Strobl Artikel anhören Shape

Trotz Sonnenschein, aber aufgrund des vorausgehenden Regenwetters, fand die Feier zum 25-jährigen Priesterjubiläum von Pfarrer Josef Baur in der Pfarrkirche St. Michael statt. Die Kirche war mit den Gläubigen der Pfarreien, St. Michael Krumbach, St. Martin Ebershausen und Hl. Dreifaltigkeit Niederraunau bis auf den letzten Platz gefüllt, als der liturgische Dienst mit den Pfarrern, Diakonen, Ministranten und den Erstkommunionkindern sowie den Fahnenabordnungen der Vereine, begleitet von der Musikkapelle Ebershausen, einzog. Der Musikverein Ebershausen war es auch, der den Gottesdienst mit ausgewählten Liedern zum Festtag feierlich gestaltete.

Pfarrer Baur, der in seinen 25 Priesterjahren bereits 20 Jahre in der Pfarreiengemeinschaft verbringt, freute sich, so viele Gottesdienstbesucher und Ehrengäste begrüßen zu dürfen. Er dankte allen, die in den Pfarreien ehrenamtlich tätig sind, besonders auch seinen Eltern und Verwandten, deren Verbundenheit ihm sehr wichtig ist. Das alttestamentliche Bibelwort "Ich bin für Euch da" sei für ihn das Leitwort seines priesterlichen Wirkens in den Pfarrgemeinden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen