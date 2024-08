Neben Kindergärten, Kinderkrippen und Tagesmüttern gibt es eine weitere noch nicht so bekannte Form der Kinderbetreuung im Landkreis Günzburg, genannt Großtagespflege. In Krumbach läuft es seit einiger Zeit. Zwei Gruppen je zehn Kinder können nach dem neuen Konzept betreut werden in Krumbach. Diese Gruppen sind die Großtagespflegestellen zwei und drei im Landkreis Günzburg.

