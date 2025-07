Großzügige Spende des Rotary Club Schwäbischer Barockwinkel an das Kinderhospiz Bad Grönenbach. In den historischen Räumen des Alten Rathauses in Krumbach überreichte eine kleine Abordnung des Rotary Clubs Schwäbischer Barockwinkel Thannhausen eine Spende in Höhe von 5000 Euro an das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach. Dieses Zeichen der Wertschätzung gilt dem langjährigen Engagement von Frau Breher. Seit vielen Jahren setzt sie sich mit großem Herz für Kinder und Jugendliche mit unheilbaren Erkrankungen ein. Andreas Glogger, Mitglied des Rotary Club betonte die Bedeutung dieser Arbeit. Das Kinderhospiz leistet Enormes für Familien in herausfordernden Lebenssituationen. Der Rotary Club Schwäbischer Barockwinkel engagiert sich regelmäßig für soziale Projekte in der Region und darüber hinaus mit dem Ziel, Perspektiven zu schaffen und konkrete Hilfe zu leisten.

