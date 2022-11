Grünen-Fraktionsvorsitzende Schulze zu Gast beim Literaturherbst in Krumbach

In Krumbach stellt sie ihr Buch "Mut geben statt Angst machen" vor. Zuvor besucht sie auch den neuen Krumbacher Weltladen.

Katharina Schulze, Fraktionsvorsitzende der Grünen im bayerischen Landtag, ist am Mittwoch, 16. November, beim Literaturherbst in Krumbach zu Gast. Ab 19 Uhr stellt sie im Rahmen einer Lesung im Gasthof Munding ihr Buch "Mut geben statt Angst machen" vor. Zuvor besucht sie den Weltladen in der Krumbacher Karl-Mantel-Straße.

In "Mut geben statt Angst machen – Politik für eine neue Zeit" schildert sie, warum sie sich politisch engagiert, was sich aus ihrer Sicht ändern muss und wofür das politische Verständnis einer neuen Generation steht. Unter anderem geht es um die Themen Umweltschutz, Nachhaltigkeit und die Balance zwischen Freiheit und Sicherheit sowie um das Verhältnis zwischen Heimatliebe und Weltoffenheit.

Katharina Schulze wurde am 20. Juni 1985 in Freiburg im Breisgau geboren. Sie wuchs in Herrsching am Ammersee auf. An der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität studierte sie Interkulturelle Kommunikation, Politikwissenschaft und Psychologie.

2013 wurde Katharina Schulze erstmals in den Landtag gewählt

2008 trat sie der Grünen Jugend bei. Dort engagierte sie sich insbesondere im Bereich Umwelt- und Klimaschutz, aber auch in der Genderpolitik. Sie war von Januar 2009 bis Januar 2011 Sprecherin der Grünen Jugend München. Von November 2010 bis Mai 2015 war sie Vorsitzende der Grünen in München. 2012/2013 war sie bei der Gesellschaft für ökologische Forschung (GöF) in München in der Öffentlichkeitsarbeit tätig. 2013 wurde sie erstmals in den Landtag gewählt. Sie ist seit 2022 mit Danyal Bayaz (Bündnis 90/Die Grünen, Finanzminister in Baden-Württemberg) verheiratet. Die beiden sind Eltern eines Sohnes.

Am Mittwoch, 16. November, ist Katharina Schulze ab 16 Uhr zu Gast im neuen Weltladen in der Karl-Mantel-Straße 35. Ab 17.30 Uhr lädt der Grünen-Ortsverband zum "Grünen Stammtisch mit Katha" im Gasthof Munding ein. Um 19 Uhr beginnt dann die Lesung im Rahmen des Literaturherbstes mit Katharina Schulze zu ihrem Buch "Mut geben statt Angst machen". Karten für die Lesung gibt es im Weltladen. (AZ)