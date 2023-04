Grünen-Ortsverband: Angelika Hosser und Ulli Kühner weiter an der Spitze

Vor den diesjährigen Landtags- und Bezirkstagswahlen besetzt der Grünen-Ortsverband in Krumbach seine Posten. Die Doppelspitze bleibt gleich.

Im Herbst stehen in Bayern die Landtags- und die Bezirkstagswahlen an. Der Ortsverband Krumbach von Bündnis 90/Die Grünen wählte kürzlich im Rahmen seiner Mitgliederversammlung im Gasthof Munding seinen Vorstand neu.

Die Besetzung ist weitgehend gleich geblieben. Zwei Frauen führen den Ortsverband weiterhin: An der Spitze steht Angelika Hosser als Sprecherin. Die Inhaberin einer Werbeagentur gehört auch dem Stadtrat an und ist im Weltladen und in der Werbegemeinschaft aktiv. Co-Sprecherin bleibt Ulli Kühner. Der Verwaltungsfachwirtin liegt vor allem die Umwelt am Herzen, daher ist sie auch Mitglied im Kreisverband des Bund Naturschutz.

Für neues Fahrradgesetz in Bayern

Erhalten bleiben dem Vorstand auch die Beisitzerinnen Charlotte Marsch (Schriftführerin), Daniela Pauker (Social Media) und Monika Schönberger (Veranstaltungen). Nicht mehr angetreten ist Albrecht Winter-Winklmann, während ein junges neues Gesicht in den Vorstand gewählt wurde: Christopher Hiller übernimmt künftig die Wahlkampfkoordination im Ortsverband. Der 28-Jährige ist bereits Beisitzer im Günzburger Kreisverband und hat es quasi aus dem Stand zum Listenkandidaten für den Landtag gebracht.

Der Wahl voran ging ein Rückblick auf die Aktivitäten des Ortsverbandes durch Ulli Kühner. Es gab unter anderem einen Kindermalwettbewerb sowie Unterstützung der Aktion "Radfairkehr" für ein neues Fahrradgesetz in Bayern. Die Sprecherin hob besonders die Müllsammelaktion hervor. "Für diese Aktion bekommen wir häufig viel Zuspruch", sagt Kühner.

Die Mitglieder des Ortsverbandes haben bei vergangenen Wahlkämpfen Gegenwind erlebt. "Manchmal geht das über konstruktive Kritik hinaus", sagt Angelika Hosser. Die Krumbacher scheuen aber trotz der Gefahr, beschimpft zu werden, den Einsatz für ihre Partei nicht. "Haustürwahlkampf ist extrem wichtig", betont die Stadträtin.

Lesen Sie dazu auch

Vor dem Hintergrund der anstehenden Landtagswahl bereiten sich die Krumbacher Grünen auf den Wahlkampf vor. Erste Ideen für Wahlkampfveranstaltungen kommen auf den Tisch. "Bayern muss grüner werden", sind sich die Anwesenden einig - darunter auch Ebershausens grüner Bürgermeister Harald Lenz, der erneut als Direktkandidat für den Bezirkstag antritt, sowie Kreissprecherin Silvera Schmider, die Direktkandidatin für den Landtag.

Im Krumbacher Stadtrat ist die Partei mit einer eigenen dreiköpfigen Fraktion vertreten. Angelika Hosser, Heinz Weber und Michael Thalhofer berichten aus dem Stadtrat. Wichtige Themen seien etwa der Einzelhandel oder der Verkehr - nicht nur, aber auch in Hinblick aufs Fahrrad. (AZ)