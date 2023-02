Grundschulkinder und Gilden sorgen für Faschingshöhepunkt

Ein stimmungsvoller Umzug in der Krumbacher Innenstadt mit Musik und Tanz. Zum Abschluss gibt es eine Polonaise durch den Stadtgarten.

Am Rußigen Freitag ging es hoch her in Krumbach. Das bunte Treiben der Grundschülerinnen und -schüler bei einem Faschingszug mit bunten Kostümen sorgte für beste Stimmung in der Krumbacher Innenstadt. Begleitet wurden die Schülerinnen und Schüler von den Krumbacher Faschingsgilden – mit Stimmungsmusik, Trillerpfeifen und Gesang.

Mit Gesang und Tanz sorgten die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Krumbach im Stadtgarten für gute Laune. Foto: Elisabeth Schmid





Ziel des Umzugs war der Krumbacher Stadtgarten. Dort wurden die Kinder mit frischen Krapfen von den Faschingsgilden empfangen. Im Stadtgarten versammelten sich auch viele Besucher und Besucherinnen. Vor allem die Eltern, Großeltern und Geschwister der Schülerinnen und Schüler winkten den Kindern fröhlich zu.

Hummeln, Ninjas und Cowboys waren zu sehen

Die Grundschüler und -schülerinnen glänzten in vielseitigen, fantasievollen Kostümen. So sah man Hexen, Hummeln, Spidermen, Ninjas, Cowboys und vieles mehr. Auch die Lehrerinnen und Lehrer waren verkleidet. Simone Micheler, die Leiterin der Grundschule, kam im Pinguinkostüm. Auf der Bühne des Stadtgartens boten die Klassen der Schule einige beeindruckende Tänze. "Hol das Lasso raus" oder auch "Atemlos durch die Nacht" – die bekannten Stimmungslieder brachten die anwesenden Zuschauer und Zuschauerinnen zum Mitsingen und Tanzen. Mit einer Polonaise durch den Stadtgarten ging die Veranstaltung ihrem Ende entgegen.