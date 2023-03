Krumbach

vor 17 Min.

Gruseltheater: Gäste erleben blanken Horror in Krumbach

Plus Der Heimatverein Krumbach organisiert ein Edgar-Allan-Poe-Gruseltheater mit der Theaterwerkstatt Augsburg im Krumbacher Gymnasium. Wie man sich dort fürchten konnte.

Von Susi Hofmeister

Ein Gruselerlebnis vom Feinsten bot die „Edgar Allan Poe Late Night Show“ in der modernen Aula im Krumbacher Simpert-Kraemer-Gymnasium. Horror-Kurzgeschichten vom Großmeister der Gruselliteratur wurden dargeboten von Schauspieler Matthias Klösel. In einer Schüler- und Abendvorstellung entführte er sein Publikum in die tiefen Abgründe der Todesangst.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

