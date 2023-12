Einschränkungen bei der Mittelschwabenbahn

Nach Wintereinbruch in Südbayern: Züge fahren auch am Montag nur stark eingeschränkt. Auch die Mittelschwabenbahn ist betroffen.

Eine Verkehrsmeldung der Deutschen Bahn meldete am Sonntagabend, dass auch am Montag noch mit Zugausfällen aufgrund des Wintereinbruchs am Wochenende zu rechnen sei. Insbesondere betrifft dies die S-Bahn München und die Bahnstrecken südlich von München. Nach aktuellem Stand wird sich die Lage auf den Gleisen insbesondere im Regionalverkehr erst in den nächsten Tagen verbessern, heißt es darin. Kein Zugverkehr findet zum Beispiel im Dieselnetz Ulm statt. Betroffen ist davon auch die Mittelschwabenbahn zwischen Günzburg und Mindelheim.

Zugausfälle in der DB-Navigator-App sichtbar

Ein Test der Redaktion in der DB-Navigator-App ergab, dass Züge ausfallen. Das betrifft Pendlerinnen und Pendler sowie Schülerinnen und Schüler, die sich aus Norden und Süden täglich zum Unterricht gen Krumbach aufmachen. Aufgrund der Vielzahl an betroffenen Strecken lasse sich leider kein verlässliches Busersatzangebot bereitstellen, so eine Presseerklärung der Bahn.

Weiterhin erkundet die DB mit vielen Spezialisten betroffene Strecken. Dabei kam am Sonntag auch ein Hubschrauber zum Einsatz. Räumkräfte und Techniker:innen seien mit schwerem Gerät pausenlos unterwegs, um in Gleise gefallene Bäume zu beseitigen sowie rund 80 Oberleitungsschäden allein im Großraum München zu reparieren. Die DB bittet Reisende, nicht dringend notwendige Reisen auf die kommende Woche nach Montag zu verschieben und sich vorab auf bahn.de, im DB-Navigator oder unter der Sonderhotline 08000 996633 über ihre Verbindungen zu informieren.

Alle Fahrgäste, die ihre vom 2. bis einschließlich 4. Dezember in Süddeutschland geplante Reise aufgrund des Wintereinbruchs in Süddeutschland verschieben möchten, können ihr Ticket zu einem späteren Zeitpunkt nutzen. Die Zugbindung ist aufgehoben. Das Ticket gilt dabei für die Fahrt zum ursprünglichen Zielort, auch mit einer geänderten Streckenführung. Sitzplatzreservierungen können kostenfrei storniert werden, so die Bahn.