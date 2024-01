Krumbach, Günzburg

18:00 Uhr

Es gibt noch Luft nach oben: So läuft es mit dem E-Rezept im Landkreis Günzburg

Plus Das elektronische Rezept ist seit Jahresbeginn Pflicht. Wie Arztpraxen und Apotheken den Start der Neuregelung bewerten und was sie vermissen.

Von Mira Herold-Baer

Schon Asterix und Obelix verzweifelten gar an einer "Formalität verwaltungstechnischer Art": So sollen sie in dem Haus, das verrückt macht, den Passierschein A 38 beschaffen. Eine Odyssee beginnt, doch die tapferen Gallier lassen sich nicht von der überfordernden Bürokratie unterkriegen. So oder so ähnlich mag es derzeit einigen Apotheken und Arztpraxen gehen. Denn gleichsam zum Jahresbeginn kam auch die Pflicht zum E-Rezept. Zwei Apotheken und eine Ärztin des Landkreises Günzburg berichten, ob mit der Einführung des elektronischen Rezepts tatsächlich die "digitale Revolution" ( Karl Lauterbach) startete – oder die Apotheke in ein Haus, das verrückt macht, verwandelte.

Die Umstellung vom analogen auf das digitale Rezept sei grundsätzlich längst überfällig und würde vieles erleichtern, betont Jan Jaud, Inhaber der Oberen Apotheken Günzburg. Jedoch hapere es noch an der Technik – die verursache zunächst mühselige Bürokratie. Was ihn besonders ärgert: Aufgrund von unnötigen Formalitäten müssen sich die Apotheken mit weiterer Retaxierung herumschlagen. Von Retaxierung oder Retaxation wird gesprochen, wenn die Krankenkasse die Erstattung eines Medikamentes, das die Apotheke jedoch schon abgegeben hat, verweigert. Zu dem lang bekanntem Problem für die Apotheken sei mit dem E-Rezept ein weiterer Grund für die Zahlungsverweigerung hinzugekommen. Wieso das?

