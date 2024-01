Günzburger Orthopäde und Krumbacher OP-Team setzen gemeinsam erste Knieprothese ein

Günzburger Gemeinschaftspraxis für Orthopädie führt jetzt Operationen in der Krumbacher Kreisklinik durch. Wie die Kliniken ihre neue Medizinstrategie umsetzen.

Bislang hat die Günzburger Gemeinschaftspraxis für Orthopädie Dr. Wolfgang Fichtl, Oliver Mayr, Dr. Oliver Segitz stets in der Klinik Günzburg operiert, wenn es um das Einsetzen von künstlichen Knie- oder Hüftgelenken ging. Jetzt ist das anders. Erstmals stand Belegarzt Mayr in Krumbach am Operationstisch, um ein künstliches Kniegelenk zu implantieren. Und nach dem rund eineinhalbstündigen Eingriff dankte er dem OP-Team in aller Form für das „perfekte Miteinander“.

Diese Kombination zwischen Krumbach und Günzburg ist Teil der Medizinstrategie, die die Kreiskliniken verfolgen. Damit sollen innerhalb des Landkreises mit zwei Klinikstandorten unter anderem Doppelstrukturen vermieden werden, was auch Kosten sparen hilft und ganz im Sinne der Anforderungen der Krankenhausreform ist. „Das Fundament ist eine solide Basis- und Notfallversorgung an beiden Standorten“, bekräftigt Robert Wieland, Vorstand der Kreiskliniken Günzburg-Krumbach. Darauf werden in Günzburg und Krumbach Schwerpunktzentren aufgebaut. So sei es möglich, künftige Anforderungen an erforderlichen Mindestmengen, Personal- und Geräteausstattungen und weitere Voraussetzungen zu erfüllen.

Welchen Schwerpunkt es in der Krumbacher Klinik gibt

Die Orthopädie hat nun schwerpunktmäßig in Krumbach im muskuloskelettalen Zentrum ihre Heimat. Muskuloskelettal bedeutet "die Muskulatur und das Skelett betreffend" bzw. "zum Bewegungsapparat gehörend". Ein wesentlicher Teil davon ist das Endoprothetik-Zentrum, das in den Verantwortungsbereich des Ärztlichen Direktors Dr. Manfred Herr, zugleich Chefarzt Orthopädie und Unfallchirurgie in Krumbach, fällt.

Orthopädiearzt und Unfallchirurg Mayr hat sich sichtlich wohlgefühlt in der neuen Umgebung. „Ein tolles Team, ein toller, moderner Operationssaal“, lautete sein Lob. Mehrere Fachkräfte standen am OP-Tisch – unter anderem Mayr und Assistenten. Der Günzburger Arzt dankte Dr. Herr für die „enge Zusammenarbeit und die maximale Unterstützung“, die den Umzug erst ermöglicht hätten.

Die Kräfte sollen weiter gebündelt werden

Dass die Kräfte gebündelt werden müssen, ist essenzieller Bestandteil der Medizinstrategie und steht für Vorstand Wieland daher außer Frage. Es gelte, den Blick nach vorne zu richten. Die Premiere ist gelungen, das hat Oliver Mayr dem Patienten unmittelbar nach dem Aufwachen mitgeteilt: „Alles ist gut gelaufen.“ Kommenden Montag folgen die nächsten Endoprothetik-Eingriffe. (AZ)

