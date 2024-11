Störungen auf der Mittelschwabenbahn zwischen Günzburg und Krumbach

Zugausfälle gibt es derzeit offenbar auf der Mittelschwabenbahn zwischen Krumbach und Günzburg. Dies teilten uns Pendler am Dienstag mit. Von der Bahn fehlt bislang eine offizielle Stellungnahme.

In der App DB Navigator jedoch ergibt sich, dass offenbar für manche Züge ein Schienenersatzverkehr eingerichtet wurde. Zum Beispiel für den Zug um 17.39 Uhr von Krumbach nach Günzburg. Stattdessen fährt ein Bus nach Gessertshausen, von dort ein anderer in Richtung Ulm, der dann um 19.19 Uhr in Günzburg ist - eine irre lange Zeit für diese Strecke, die sonst in 36 Minuten bewältigt wird. Auch der Zug um 18.18 Uhr fährt mit Schienenersatzverkehr eine Stunde und drei Minuten lang. Hingegen scheint der Zug um 18.48 Uhr regulär zu fahren. Für alle Bahnreisenden empfiehlt sich also, sich im Vorfeld über ihre Verbindung zu informieren. Das gilt auch in der umgekehrten Richtung.

Auch in Richtung Mindelheim sind Störungen in der Navigator-App zu sehen. MAnche Verbindungen sind offenbar komplett ausgefallen. Die Züge um 17.46 Uhr und um 19.46 Uhr von Krumbach in Richtung Mindelheim und auch die späteren Verbindungen fahren jedoch.

Wir aktualisieren diesen Artikel, sobald wir neue Informationen von der Bahn erhalten, besonders in Bezug auf die Dauer dieser Verkehrsstörung.