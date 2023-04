Krumbach/Günzburg

22:23 Uhr

Passfälschern auf der Spur: So lief der Großeinsatz ab

Plus Am Mittwoch läuft in Krumbach der wohl größte Polizeieinsatz in der Geschichte der Stadt. Firmen werden durchsucht, eine Mitarbeiterin des Landratsamts festgenommen.

Seit mehr als zwei Jahrzehnten ist er nun dabei. Aber etwas in der Größe "habe ich noch nicht mitgemacht", sagt der Hausmeister für die Memminger Polizeieinheiten. An diesem Mittwochmorgen ist nicht die Allgäuer Stadt sein Einsatzort, sondern der Stadtsaal in Krumbach. Der Hausmeister steht hinter dem Tresen und kocht im Vorraum des Saales unablässig Kaffee. Kurz nach 10 Uhr dürften es bereits um die 250 Tassen gewesen sein. Alles für die Beamtinnen und Beamten von Polizei und Zoll, die in Uniform oder in Zivilkleidung gerne diese flüssige Stärkung zu sich nehmen. Allein die Menge des Kaffees ist ein Indiz dafür, das am 26. April 2023 der wohl größte Polizeieinsatz in der Geschichte Krumbachs abläuft.

350 Einsatzkräfte der Polizei und des Zolls sind zeitgleich in Krumbach unterwegs

Am Mittwochmorgen versammeln sich in Krumbach auf dem Parkplatz des Stadtsaals zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei und des Zolls, im Saal wird ein Einsatzzentrum eingerichtet. Auf Nachfrage unserer Redaktion will die Polizei zu diesem Zeitpunkt aus ermittlungstaktischen Gründen noch keine Auskunft erteilen. Gegen 9 Uhr rückt Holger Stabik, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West erste Informationen heraus: Zur selben Zeit würden Razzien zeitgleich in zwei Landkreisen anlaufen, unter anderem im Krumbacher Stadtgebiet. Es sei ein umfangreiches Verfahren wegen des Verdachts der banden- und gewerbsmäßigen Urkundenfälschung, des Einschleusens von Ausländern sowie des Vorenthaltens sowie Veruntreuens von Arbeitsentgelt und illegaler Beschäftigung. Etwa 350 Männer und Frauen der Polizei und des Zolls seien im Einsatz.

