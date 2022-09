Die Schönheit der Gundremminger Franziskuskapelle entdecken

Der Wandervorschlag des Krumbacher Heimatvereins führt zu einer besonderen Kapelle im nördlichen Landkreis Günzburg.

Gundremmingen und die 2012 geweihte Franziskuskapelle sind das Ziel der nächsten Wanderung des Krumbacher Heimatvereins, organisiert von Wanderwart Josef Gantner. Die Wanderung findet am Sonntag, 18. September statt.

„Auf der Suche nach neuen Wanderwegen bin ich auf die Franziskuskapelle in Gundremmingen gestoßen“, berichtet Josef Gantner. Ein zugehöriger geplanter Franziskusweg sei noch nicht ausgeschildert. „So erkunden wir einen Weg um diesen sakralen Bau, der zum Meditieren einlädt. Unser etwa sieben Kilometer langer Rundweg beginnt bei der Kapelle und führt über das Hirschbachtal zu einem ,Märchenwald’ und von dort in einer Schleife wieder zurück nach Gundremmingen“, erläutert Gantner weiter. „Die Wanderung lassen wir nach Möglichkeit in einem Biergarten ausklingen.“

Ein weiteres Ziel am Wegesrand der Tour ist die Gundremminger Pfarrkirche St. Martin. Die Geschichte des ersten Sakralbaus in diesem Bereich reicht laut Informationen der Gemeinde Gundremmingen bis ins Jahr 1220 zurück. Zwischen 1680 und 1743 wurde die Kirche wesentlich neu gestaltet. 1855 erhielt der Innenraum eine Ausstattung im neobyzantinischen Stil, eine Besonderheit in der Region. Welche Details sich dahinter verbergen, möchte Josef Gantner während der Wanderung erläutern.

Abfahrt ist am Krumbacher Busbahnhof

Abfahrt für die Wanderung von Josef Gantner nach Gundremmingen ist am Sonntag, 18. September, um 13 Uhr im Bereich des Busbahnhofes in der Nattenhauser Straße in Krumbach. Dort können sich Interessenten einfinden, es werden Fahrgemeinschaften gebildet. Bisweilen finden sich Interessenten auch direkt vor Ort, am Ausgangspunkt der jeweiligen Runde des Heimatvereins, ein.

Gantner, 1947 in Ottobeuren geboren, viele Jahre stellvertretender Schulleiter der Krumbacher FOS/BOS, ist seit 2010 Wanderwart des Krumbacher Heimatvereins. Seit 2017 ist Dr. Peter Baier ebenfalls Wanderwart des Heimatvereins. Beide bieten Jahr für Jahr eine Auswahl von Wanderungen in der Region an.