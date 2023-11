Haben fehlerhafte Ampelschaltungen in Krumbach zu Unfällen geführt?

Zwei Unfälle in Krumbach sollen laut Zeugen aufgrund fehlerhafter Ampelschaltungen passiert sein. Was die Polizei zu den beiden Fällen sagt.

Kaum etwas ist so sehr reglementiert wie der Straßenverkehr. Was ist, wenn an einer Ampel scheinbar beide Richtungen zur selben Zeit Grün haben? Dann kann es schnell krachen. Wie berichtet, gab es kürzlich in Krumbach zwei Unfälle mit Blechschaden. War wirklich, so wie die Polizei in ihrem Pressebericht angedeutet hat, jeweils ein Fehler in der Ampelschaltung die Ursache? Unsere Redaktion hat beim Polizeipräsidium Schwaben Süd-West nachgefragt.

Nach Unfall in Krumbach: Gab es eine Störung an der Ampel?

Wie ein Sprecher der Polizei mitteilt, ereigneten sich die beiden Unfälle nicht an der gleichen Ampelanlage, sondern an unterschiedlichen Kreuzungen. Laut Erstmeldung der Polizei gaben die Beteiligten der beiden Unfälle an, dass die Ampelschaltungen fehlerhaft waren. Kann das wirklich sein? Die Ampel am Weihergraben, wo der abendliche Unfall passiert ist, schaltet sich gegen 18 Uhr ab. Marcus Praschivka von der Polizei hält es für möglich, dass es dadurch zum Unfall kam. Die Polizei ermittle und fordere Daten der Ampelschaltung an. Laut Polizeibericht hat ein am Unfall beteiligter Fahranfänger angegeben, dass er bei Grün in die Kreuzung fuhr. "Dass jemand behauptet, die Ampel sei Grün gewesen, kommt etwa zwei, dreimal im Jahr vor", sagt Polizist Praschivka. Unabhängig vom aktuellen Fall sei in der Regel nicht die Ampel schuld, sondern ein unaufmerksamer Autofahrer.

Hendrik Vosdellen, Abteilungsleiter des Staatlichen Bauamts in Krumbach, sagt im Gespräch mit unserer Redaktion, er habe noch nie einen solchen Fall gehabt: "Es kann eigentlich nicht sein, dass beide Richtungen gleichzeitig Grün haben. Ohne einen Eingriff von Außen ist das nicht möglich." Eine Ampelanlage könne bei einer Störung ganz ausfallen, das passiere jedoch äußert selten. "Bei einem Ausfall gelten die angebrachten Verkehrszeichen." Für genauere Erkenntnisse müssten nun die Steuergeräte ausgewertet werden. Im Protokoll sei klar erkenntlich, wann die jeweiligen Phasen waren.

Beim anderen Unfall an der Burgauer Straße in Krumbach, der sich gegen Dienstagmittag ereignete, war laut Polizeibericht die Ampel scheinbar komplett außer Betrieb. Auch hier müsse der Ampelschaltplan ausgewertet werden.

Wer zahlt den Unfallschaden?

Niemand ist bei den beiden Unfällen verletzt worden, es gab jedoch einen Sachschaden von einmal 7000 und einmal 8000 Euro. Wer muss nun aufkommen? Laut Marcus Praschivka von der Polizei werden alle Unfallbeteiligte im Unfallbericht als sogenannte Betroffene eingetragen, wenn deckungsgleiche Zeugenaussagen vorliegen. Wenn sich aber die Beteiligten uneins sind, dann nehme die Polizei den Unfall auf, die Schuldfrage müsse geklärt werden. Wenn kein Unfallverursacher festgestellt werden kann, müssten die Versicherungen selbst klären, wie der Schaden reguliert wird.