Krumbach

13:42 Uhr

Han's Klaffl begeistert mit Bass und Wort in der Krumbacher Mittelschule

Plus Früher war alles besser – oder doch nicht? Han’s Klaffl braucht nicht viel für seinen Auftritt. Charmant kokettiert er mit seinem Alter.

Von Elisabeth Schmid Artikel anhören Shape

Eine Bühne, ein Keyboard und ein Kontrabass, mehr braucht Han’s Klaffl nicht für seine Auftritte. Er kommt auf die Bühne, ist leicht verwirrt, beklagt sein Alter. Irgendwas hat er vergessen. Ja, das Kurzzeitgedächtnis und das Langzeitgedächtnis, das ihn und so manche andere im Alter plagt, bewegen ihn sehr. Charmant kokettiert er mit seinem Alter und erinnert die fast 200 Zuschauer daran, dass auch sie es treffen kann – die Vergesslichkeit. Aber die Vergesslichkeit hat auch Vorteile, meint Klaffl, man bleibt immer in Bewegung, da man viel unterwegs ist, um zum Beispiel seine Brille zu suchen oder um die Toilette aufzusuchen.

Komiker und Kabarettist Han’s Klaffl hat in Krumbach die Vergesslichkeit im Gepäck

Am Donnerstag gastierte der bekannte Komiker und Kabarettist in der Aula der Mittelschule mit seinem Programm „Nachschlag“. Klaffl ist am 4. Juli 1950 in Töging am Inn geboren. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder. 40 Jahre war er als Musiklehrer in einem Gymnasium tätig. Musik gehört zu seinem Leben, er baut sie mit in sein Programm ein. Im Jahr hat der Künstler circa 100 Vorstellungen in ganz Deutschland. Komik und Kabarett gehörten auch als Lehrer zu seiner Leidenschaft.

