Handbremse nicht angezogen: Mann wird in Krumbach verletzt

Wäre ein Einkaufswagen als Abstandhalter zwischen zwei Fahrzeugen in Krumbach nicht gewesen, hätte ein Mann schlimmer verletzt werden können.

Am Freitag hat sich auf dem Parkplatz mehrerer Einkaufsgeschäfte in der Babenhauser Straße in Krumbach ein Verkehrsunfall ereignet. Nach dem Bericht der Polizei hatte der 56-jährige Fahrer eines Transporters beim Verlassen seines Fahrzeugs offenbar die Handbremse nicht richtig betätigt. Dadurch rollte das Fahrzeug los.

Zu gleichen Zeit befand sich ein 68-jähriger anderer Kunde, gegenüber dem losrollenden Fahrzeug, hinter seinem Pkw. Das wegrollende Fahrzeug stieß gegen den Einkaufswagen des 68-Jährigen und der Einkaufswagen gegen dessen Auto. Schließlich wurde der Einkaufswagen zwischen beiden Fahrzeugen eingeklemmt und zur Seite gedreht. Dabei traf er den 68-Jährigen am Bein, wodurch der Mann leicht verletzt wurde. Das Hinzuziehen eines Rettungsdienstes war nicht erforderlich. An beiden Fahrzeugen sowie am Einkaufswagen entstand Sachschaden in Höhe von rund 600 Euro. (AZ)