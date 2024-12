Nach plötzlichem Tod: Wie geht es mit der hausärztlichen Versorgung weiter?

Plötzlich und unerwartet verstorben ist die junge Hausärztin Dr. Pan Li, die in Krumbach die Praxis von Allgemeinmediziner Rainer Stroppe übernommen hatte. Noch vor wenigen Wochen hatte die 38-Jährige mit ihren Mitarbeiterinnen das einjährige Bestehen der Praxis gefeiert. Ihre vielen Patientinnen und Patienten, müssen sich in gesundheitlichen Fragen nun woanders hinwenden. Ein Schild an der Praxistüre gibt ihnen einen ersten Hinweis. Die Praxis sei bis auf Weiteres geschlossen und die Praxis Dr. Eleni Apostel im selben Gebäude und die Praxis Dr. Peter Kosanke im benachbarten Ärztehaus in der Bahnhofstraße übernähmen die Vertretung . Auch die Telefonnummern der Praxen sind angegeben. Die Redaktion fragte bei der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB) nach, wie es insgesamt mit der hausärztlichen Versorgung im Landkreis Günzburg aussieht und was sie Patienten rät.

Annegret Döring Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Krumbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bayern Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis