Krumbach

18:00 Uhr

Heimatgeschichte der Braukunst: Krumbach hat jetzt eine Bier-Chronik

Gasthaus und Brauerei zur Traube am Krumbacher Marktplatz, abgebrochen 1935 und durch einen Neubau ersetzt.

Plus Die Geschichte des Brauwesens in Krumbach ist aufgearbeitet: Walter Gleich hat ein Buch verfasst, in der es um Brauereien, Gasthöfe, Bierkeller und Kellerwirtschaften geht.

Von Manfred Keller Artikel anhören Shape

Es gibt Neuigkeiten aus der Bücherwelt: Die lokale Bibliothek ist um ein heimatgeschichtliches Druckwerk erweitert: Gemeint ist die druckfrisch vorliegende Dokumentation über "Brauereien, Brauereigasthöfe, Bierkeller und Kellerwirtschaften in Krumbach". Die Neuerscheinung auf dem Büchermarkt leistet einen bemerkenswerten Beitrag zur Heimatgeschichte im Allgemeinen und der lokalen Wirtshauskultur im Besonderen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

