Heimische Musikerinnen und Musiker organisieren Hilfe für die Ukraine

Der ASM-Bezirk 11 Krumbach-Tisogau bringt die Aktion "Musiker helfen Musikern" auf den Weg. Welche Idee hinter diesem Projekt steckt.

Patrick Scheel erinnert sich an eine Zusammenkunft in Polen, an die Begegnungen mit Musikerinnen und Musikern aus Ost- und Südosteuropa. Darunter waren auch Mitglieder einer Kapelle aus dem ukrainischen Lviv (deutsch Lemberg). Lemberg – das ist heute Kriegsgebiet. Mit Blick darauf möchte der heimische ASM-Bezirk 11 Krumbach-Tisogau eine besondere Hilfsaktion auf den Weg bringen: „Musiker helfen Musikern“.

Anfang Oktober 2021 hat der 40-jährige Münsterhauser Patrick Scheel das Amt des Vorsitzenden des Bezirks 11 des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes (ASM) von seinem Vorgänger Franz Alstetter übernommen. Die Blasmusik war durch die Corona-Krise stark eingeschränkt, so etwas wie Normalität kehrt erst jetzt allmählich zurück. Doch seit Februar überlagert der Ukrainekrieg wie ein dunkler Schatten das Leben, auch die Blasmusik ist davon betroffen.

Der ASM-Bezirk 11 hat viele internationale Kontakte

Gerade im heimischen ASM-Bezirk 11 wurden und werden sehr viele internationale Kontakte gepflegt. Immer wieder sind Musikerinnen und Musiker im Ausland unterwegs, wiederholt auch das Bezirksjugendorchester. Im Frühjahr 2020, noch vor Ausbruch der Corona-Krise war das Bezirksjugendorchester in Montenegro bei einem Jugendaustausch zu Gast. Beim Bezirksmusikfest 2019 in Nattenhausen gab es ein internationales Jugendkapellentreffen mit Formationen aus Lobez (Polen, früher deutsch Labes) und Herceg (Montenegro). Im September 2018 war die Bezirksjugendkapelle zu Gast bei der Partnerkapelle in Lobez, das nahe der Ostseeküste und rund 50 Kilometer östlich von Szczecin/Stettin liegt. In der Jugendkapelle des ASM-Bezirks 11 kommen viele Musikerinnen und Musiker aus dem südlichen Landkreis zusammen. Gute Kontakte bestehen auch zu einer Kapelle aus Lemberg/Lviv in der Ukraine.

"Musiker helfen Musikern": Patrick Scheel, Vorsitzender des ASM-Bezirks 11., hat die neue Hilfsaktion für die Ukraine vorgestellt. Foto: Sammlung Scheel

Nun möchte der ASM-Bezirk 11 eine Spendenaktion für die Musikerinnen und Musiker aus Lemberg organisieren. Das „Spendensammeln“ kann, wie Scheel im Gespräch mit unserer Redaktion berichtet, vielfältig sein: zum Beispiels bei Serenaden, Standkonzerten oder ähnlichen Aktionen. Am Samstag, 28. Mai, soll es dann mit dem Auftritt des Bezirksjugendorchesters in Babenhausen (Schwäbische Jugendbildungs- und Begegnungsstätte) einen besonderen Höhepunkt geben. Anlässlich dieses Konzertes sei auch eine Videoschaltung in die Ukraine denkbar, hier müssten noch Details geklärt werden. Scheel hofft auf ein besonderes Zeichen der Solidarität mit musikalischen Freunden in der Ukraine.

