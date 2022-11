Herbert Auer wird für die Erforschung der jüdischen Geschichte geehrt

Lange Jahre hat Herbert Auer Zeitungsausschnitte, Dokumente oder Urkunden über die jüdische Geschichte im Landkreis gesammelt.

Herbert Auer, Referent für jüdische Heimatgeschichte beim Heimatverein Krumbach, dürfte den meisten Krumbachern und Hürbenern bekannt sein - nicht nur wegen seiner interessanten Führungen im jüdischen Friedhof und durch "Alt Hürben", sondern auch durch seine kompetenten Vorträge und Schriften in den Krumbacher Heimatblättern. Seine Dokumentation jüdischer Geschichte von Hürben füllt inzwischen mehrere Meter einer Schrankwand.

Anlässlich der Übergabe seiner über viele Jahre gesammelten, zahlreichen Schriftstücke, Zeitungsausschnitte, Urkunden und sonstiger Dokumente zur Geschichte der Juden auch in Ichenhausen an das Archiv der "Stiftung ehemalige Synagoge Ichenhausen" wurde dieser Tage Herbert Auer, ein geborener Ichenhausener, vom Stiftungsratsvorsitzenden Prof. Klaus Wolf für seine Verdienste um die Erforschung und Dokumentation der jüdischen Kultur im Landkreis Günzburg mit einer Anerkennungsurkunde geehrt. Die Urkunde wurde in der ehemaligen Synagoge Ichenhausen allerdings seinem Sohn Bernd Auer übergeben, weil Herbert Auer krank war. (AZ)