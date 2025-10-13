Herren II nehmen Wechselbäder

Die neu formierte zweite Mannschaft des TSV Krumbach um Spielertrainer und Zuspieler Erik Egner erwischte zunächst einen guten Auftakt. Simon Egner stellte dabei sein herausragendes Talent unter Beweis, punktete nach Belieben und war damit Garant für eine entspannte Wellness-Session. Mathis Drappeldrey drehte ebenso akkurat am Temperaturregler und das gesamte Team bewies einen kühlen Kopf in der Annahme. Ein glatter Sieg in drei Sätzen war die Folge.

Im zweiten Spiel starteten die Krumbacher ebenso konzentriert und führten im ersten Durchgang schon mit fast zehn Punkten. Plötzlich brach das System jedoch auseinander, Rotationsfehler kamen und hinzu und so ging der Satz tatsächlich noch mit 31:33 verloren. Wie nach einem Sprung ins Eisbad erstarrte das Spiel der Kammelstädter. Durchgang zwei endete 14:25 und auch im dritten Satz konnte die richtige Betriebstemperatur nicht mehr gefunden werden. Die vielen jungen Spieler sollten sich jedoch nicht grämen, sondern positiv auf den ersten Sieg und die gelungenen Aktionen blicken. Die nötige Ruhe und Souveränität werden mit der Zeit noch kommen.

