Herrenjacke samt Geldbeutel am Sportplatz in Krumbach gestohlen

Die Jacke eines 19-Jährigen hing inklusive Geldbeutel an einem Kleinfeldtor am Sportplatz in Krumbach, bevor sie gestohlen wurde.

Die Polizei Krumbach meldet, dass am Sonntag, 27. März, in der Zeit von 17 bis 22 Uhr in der Nassauer Straße in Krumbach eine Herrenjacke samt Inhalt entwendet worden ist. Die schwarze Jacke der Marke Jack & Jones hing zur Tatzeit an einem Kleinfeldtor am Sportplatz. In der Jacke befand sich laut Polizei unter anderem der Geldbeutel des 19-jährigen Geschädigten.

Polizei Krumbach sucht Zeugen des Diebstahls am Sportplatz

Im Geldbeutel befanden sich Ausweisdokumente, Bankkarte und Bargeld. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu diesem Jackendiebstahl geben können, sollen sich bei der Polizei Krumbach unter der Telefonnummer 08282/905111, melden. (AZ)