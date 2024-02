Hinter die Kulissen des Chorlebens blicken und mitsingen

Eine Ausstellung im Krumbacher Rathaus gibt Einblicke in das Proben und Auftreten der Sängerinnen und Sänger. Man kann auch mitsingen.

Der Cantemus-Chor präsentiert seine neueste Ausstellung im Rathaus Krumbach unter dem Titel "Inside Cantemus - Einblicke in unser Chorleben". Die Ausstellung wird ab sofort bis Ende April im Eingangsbereich des Rathauses zu sehen sein und bietet Blicke hinter die Kulissen des Chorlebens. Von den intensiven Chorproben über erfolgreiche Konzerte bis hin zu beliebten Chorreisen zeigt die Schau einiges. Die Fotografen der Ausstellung stammen von den Krumbacher Fotografen Andreas Keilholz und Jürgen Hallama.

Zur Eröffnung der Ausstellung sang der Cantemus-Chor dem Stadtrat vor seiner Sitzung am 19. Februar ein Ständchen. Mit den Liedern "Kein schöner Land", "Der Mond ist aufgegangen" und "And so it goes" von Billy Joel begeisterte der Chor die Mitglieder des Stadtrats und erhielt großen Applaus für seine Darbietung. Bürgermeister Hubert Fischer lobte dabei das facettenreiche Vereinsleben in Krumbach und dessen hohe Qualität. Er betonte die Bedeutung von kulturellen Organisationen wie dem Cantemus-Chor für das Gemeinschaftsgefühl und die kulturelle Vielfalt der Stadt. Der Cantemus-Chor lädt alle Interessierten herzlich ein, die Ausstellung zu besuchen und sich von der Faszination des Chorgesangs mitreißen zu lassen. Die Ausstellung ist während der Öffnungszeiten des Rathauses zugänglich.

Für den 17. März wird zum Mitproben beim Cantemus-Chor eingeladen

Zusätzlich lädt der Chor derzeit Interessierte ein, sich aktiv an der Vorbereitung und Aufführung seines bevorstehenden Konzerts am 17. März zu beteiligen. Geübte Sängerinnen und Sänger jeden Alters sind herzlich eingeladen, einfach zur Probe zu kommen. Die Proben finden an den Sonntagen 25. Februar sowie 3. und 10. März jeweils von 19 bis 21 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in der Jochnerstraße 25 statt. Der Cantemus-Cchor Krumbach ist eine engagierte Gruppe von Sängerinnen und Sängern, die sich der Pflege anspruchsvoller Chormusik verschrieben hat. Mit einem breiten Repertoire von der Alten Musik bis zur Gegenwart gestaltet der Chor regelmäßig Konzerte und bereichert das kulturelle Leben in der Region. (AZ)