Historischer Streifzug durch ein geheimnisvolles Gasthaus im Herzen Krumbachs

Der ehemalige Gasthof Zum Kreuz ist ein Spiegelbild der Geschichte. Wie es mit dem Gebäude weitergehen könnte und was am Tag des offenen Denkmals geplant ist.

Es ist alt und sanierungsbedürftig. Trotzdem macht das Gebäude noch immer einen stattlichen Eindruck und lässt eine Geschichte als glanzvoller Ort der Gastlichkeit erahnen: Der ehemalige Gasthof Zum Kreuz unweit des Krumbacher Rathauses wird am Sonntag, 10. September, dem Tag des offenen Denkmals, umfassend zugänglich und verspricht, den Besuchern einige seiner Geheimnisse preiszugeben.

„Im zweiten Stock des dreigeschossigen Baus, gleich hinter den auffälligen Rundbogenfenstern mit den kunstvoll getriebenen Blechverblendungen der Jalousien, befand sich ein riesiger Tanzsaal, der sich über die gesamte Breite des Gebäudes erstreckte“, meint Willi Fischer. Im vergangenen Jahr hatte sich der Zweite Vorsitzende des Heimatvereins Krumbach intensiv der Erforschung der Kreuzstuben und seiner Baugeschichte gewidmet.