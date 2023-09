Krumbach

Neuer HNO-Arzt in Krumbach: Ali Mourad ist Nachfolger von Rainer Hartrampf

Plus Der libanesische Facharzt übernimmt die HNO-Praxis in der Bahnhofstraße und erzählt von seinem Weg über Belarus nach Deutschland und vom herzlichen Empfang in Krumbach.

Von Oliver Wolff

Seine Patientinnen und Patienten haben Ali Mourad den Einstieg leicht gemacht. "Die Leute sind sehr nett, und ich spüre große Dankbarkeit", erzählt der verheiratete 40-Jährige und Vater von zwei Kindern. Auch die Stadt Krumbach hat es ihm angetan. "Es ist sehr schön hier, nicht so viel los wie in der Großstadt." Mitte August hat der gebürtige Libanese die HNO-Praxis in der Krumbacher Bahnhofstraße von Rainer Hartrampf übernommen. Wie berichtet, ging dieser nach 27 Jahren in den Ruhestand. Hartrampf suchte proaktiv nach einem Nachfolger und hat mit Mourad den idealen gefunden, wie er sagt. "Wir harmonieren gut miteinander", sagt Hartrampf, der in seiner früheren Praxis immer noch das eine oder andere Mal vorbeischaut, denn die Übergabe sei komplex und dauere.

Studium in Minsk, der Hauptstadt von Belarus

Ali Mourad hat Humanmedizin in Minsk (Belarus) studiert. Danach machte er ein praktisches Jahr in einem Krankenhaus in seinem Heimatland Libanon in der Chirurgie und Inneren Medizin. Von 2009 bis 2013 machte Mourad die Facharztweiterbildung an der Uniklinik für HNO-Heilkunde an der Staatlichen Medizinischen Akademie in Minsk. Es folgte die Prüfung mit Anerkennung zum Führen der Bezeichnung "Facharzt für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde". 2014 kam er nach Deutschland. "Wir waren auf einem Kongress in Deutschland, dort wurde ich angesprochen, ob ich in ein deutsches Krankenhaus wechseln möchte", erzählt Ali Mourad.

