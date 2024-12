Hobbystammtisch beim VdK-Krumbach

Frauenbeauftragte Heidi Heberle begrüßte alle Mitglieder und Gäste. Aktuell stellte sie die bundesweite Aktion des VdK-Bayern über „Gewalt gegen Frauen“ vor, an dem sich auch der Ortsverband Krumbach mit Verteilung von Flyern, Plakaten und Ansteckern beteiligte.

Die Hobby-Künstlerin Martha Schweighart stellte ihr Hobby, das Schnitzen von Sternen aus Lindenholz vor. Die etwa fünf Millimeter dünnen Brettchen werden in Sternform gesägt und anschließend von ihr in Handarbeit mit den unterschiedlichsten Dekoren geschnitzt und verziert. Auch als Weihnachtsbaum oder Adventskranz waren alle Modelle bezaubernd. Wie viel Arbeit und Fingerspitzengefühl dazu benötigt werden, lässt sich nur erahnen. Als Ausgleich zum Schnitzen hat sie das Malen von Glückwunschkarten mit Aquarellfarben zu jeglichem Anlass für sich entdeckt. Die einzigartigen, gemalten Karten lösten große Bewunderung aus.

Als gelernter Landwirt kann Stefan Schweighart mit der Säge und mit Holz umgehen. Aus alten und neuen, ungehobelten Brettern sägte er gekonnt mittels Bandsäge Holzskulpturen und Figuren, die nicht nur zur Weihnachtszeit passen, aus. Dieses Hobby suchte sich Schweighart nach dem Renteneintritt aus, um nicht nur unnütz in der Stube zu sitzen. Neben Engeln, Tannenbäumen, Rehen und Hirschen fertigt er in gleicher Weise Holzdekorationen für die Osterzeit an. Von ihm wird nichts verkauft. Er verschenkt seine wundervollen Werke an Menschen, die diese Unikate auch zu schätzen wissen.

Die Corona-Krise brachte Martha Schweighart zum Musizieren. Auf ihrer „Steirischen“ spielte sie flotte Musikstücke, welche beim Stammtisch mit viel Beifall belohnt wurden. Die meisten Musikstücke brachte sie sich selbst bei.

Heidi Heberle dankte dem Ehepaar Schweighart für das Vorstellen seiner Hobbys. Vorsitzender Karl-Heinz Heberle stellte noch das Jahresprogramm für 2025 vor und bedankte sich bei allen Anwesenden für ihr Kommen.

Beim VdK-Stamtisch (von links): Stefan Schweighart, Martha Schweighart, Frauenbeauftragte Heidi Heberle. Foto: Heberle Karl-Heinz