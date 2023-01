Hoher Sachschaden nach Unfall in Krumbach

Ein Fahrer missachtet die Vorfahrt auf einer Kreuzung in Krumbach. Es kommt zum Zusammenstoß.

Am Mittwochmorgen gegen 5.30 Uhr bog ein 53-jähriger Pkw-Fahrer vom Weihergraben kommend nach links in die Burgauer Straße in Krumbach ein. Da die Verkehrsampel ausgeschaltet war, hatte der Verkehr in der Burgauer Straße Vorfahrt. Diese Vorfahrt eines stadtauswärts fahrenden Fahrzeuges missachtete der 53-Jährige, weshalb es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß kam, heißt es in den Angaben der Polizei. Beide Fahrzeuge mussten anschließend abgeschleppt werden. Die Fahrer blieben unverletzt. Der Sachschaden beträgt rund 11.000 Euro. (AZ)