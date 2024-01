Holzpolter mit Häckselgut brennt bei Krumbach im Wald

Schlimmeres verhindern konnte ein Mann, der einen Brand im Wald zwischen Billenhausen und Krumbach abends entdeckt hat. Die Feuerwehr musste kommen.

Am Mittwoch gegen 20 Uhr entdeckte ein Autofahrer, der auf der Staatsstraße zwischen Krumbach und Billenhausen unterwegs war, einen Feuerschein. Der ortskundige Mann ging der Sache nach und fuhr auf einem Feldweg zu dem Ort hin, berichtet die Polizei. Dort entdeckte er einen entstehenden Brand an einem größeren Polter mit Häckselgut. Da der Löschversuch des Entdeckers mit einem im Auto mitgeführten Feuerlöscher scheiterte, verständigte der Mann über Notruf die Feuerwehr. Die Absetzung des Notrufs verzögerte sich jedoch noch aufgrund einer am Brandort fehlenden Netzabdeckung des Mobilfunks. Die verständigten Feuerwehren aus Krumbach und Billenhausen konnten den Brand letztendlich schnell unter Kontrolle bringen, sodass nur ein Teil des Polters verbrannte. Der Sachschaden bewegt sich im unteren vierstelligen Bereich. Eine Gefahr für Personen oder Gebäude bestand nicht. Aufgrund der bisherigen Feststellungen geht die Polizei Krumbach von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus. Die Ermittlungen hierzu wurden aufgenommen. Hinweise über verdächtige Beobachtungen von Personen oder Fahrzeugen werden bei der Polizeiinspektion Krumbach unter der Telefonnummer 08282/905-0 entgegengenommen. (AZ)