Hospizinitiative: Welche Rolle die Erinnerung für Demenzkranke spielt

Die Bayerische Demenzwoche (20. bis 29. September) bot heuer fast 1400 Veranstaltungen. Eine fand in Krumbach im Pfarrheim St. Michael statt. Dazu eingeladen hatten die Ökumenische Hospizinitiative Krumbach und Umgebung sowie die Fachstelle für pflegende Angehörige des Landkreises Günzburg. Thematisch ging es um den Gedächtnisschwund bei Demenzkranken, aber auch um die Nutzung von Erinnerungen, die nicht verloren gehen.

Emotionaler Zugang: Nutzung von Langzeiterinnerungen bei Demenz

„Die Emotionen bleiben erhalten!“ So formulierte es Dr. Anneliese Hösch, Vorsitzende der Hospizinitiative, treffend in ihrem Impulsreferat zur Einführung in das Thema. Anschaulich zeigte sie, wie mit zunehmendem Alter das Kurzzeitgedächtnis abbaut, das Langzeitgedächtnis aber weiter funktioniert. Sie betonte, dass Demenzkranke ein feines Gespür für die Stimmungslage in ihrer Umgebung hätten, und plädierte dafür, mit den Betroffenen den Schatz der Erinnerungen zu nutzen. Mit fortschreitender Demenz, so Hösch, gingen mit dem Gedächtnis auch Urteilskraft, Orientierung, Zeitstruktur und Sprache verloren. Doch die im Langzeitgedächtnis gespeicherten Erinnerungen an Kindheit, Jugend und frühes Erwachsenenleben blieben in Verbindung mit den Emotionen erhalten.

Begonnen hatte die Veranstaltung mit dem Film „Tante Ernas Handtasche: suchen, erinnern und vergessen“ mit Angelika Albrecht-Schaffer vom „Ersten Augsburger Figurentheater für einen Zuschauer“. Hier sucht eine Dame in ihrer großen Handtasche nach ihrem Schlüssel. Sie zieht Kästchen, Dosen und Etuis hervor, in denen kleine Szenen aus ihrem Leben abgebildet sind. Glücklich kommentiert sie Bild für Bild und schwelgt in ihren Erinnerungen. Bei einer Szene schwärmt sie von ihrer Hochzeit und ihrem Mann. Das macht sie nachdenklich: „Wo ist er jetzt? Ich weiß auch gar nicht, ob wir noch verheiratet sind!“ In der folgenden Szene öffnet sie ein Etui, das nur Watte enthält: „Das fühlt sich an wie Watte, die ich manchmal in meinem Kopf habe!“ Und da fällt ihr ein, dass sie den Schlüssel in einer Tasche ihres Kleides verwahrt hat. Dieser anrührend gestaltete Film beleuchtet treffend die Situation eines Menschen mit angehender Demenz.

Der Kampf mit dem Gedächtnis bei Demenz

Hier konnte die Referentin, Leslie Seymor, mit ihrem Vortrag anknüpfen. Sie ist Theologin, Bildungsreferentin, Klinikseelsorgerin und Dozentin für Biografiearbeit und gehört zum Team im Haus Tobias, dem Bildungs- und Begegnungszentrum der Klinikseelsorge im Bistum Augsburg. Ihr Anliegen lässt sich so zusammenfassen: „Biografiearbeit ist Sinnstiftung.“ Um herauszuarbeiten, was damit gemeint ist, zog sie zu Beginn unter dem Motto „Was bringe ich mit?“ eine Trennlinie zwischen den Begriffen „Biografie“ und „Lebenslauf“. Während dieser Fakten enthalte, die man auch bei einer Bewerbung nennen würde, beinhalte jene die Gesamtheit der Emotionen und Erlebnisse und auch der Werte, die ein Mensch vertritt. Eine kleine Übung zum Mitmachen verdeutlichte dem Publikum den Unterschied. Dabei wurde auch klar, dass die Einzigartigkeit jeder Biografie unbedingt wertzuschätzen ist und jeder Mensch seine Geschichte aus seiner Perspektive erzählen darf. Im weiteren Verlauf der Biografiearbeit sei es wichtig, so Seymor, nach den Werten zu fragen. Auch hier war das Publikum eingebunden und beschäftigte sich mit Begriffen wie Gemeinschaft, Treue, Glaube, Fehlerfreundlichkeit, Selbst- und Nächstenliebe. Ein besonderer Punkt ist das Thema Krankheit. Während Kinder sich im Grunde für unverletzlich halten, zerstört eine Krankheit dieses Versprechen der Unversehrtheit und führt eventuell zu einer Sinnkrise. Hier kann Biografiearbeit helfen, im Leben noch Wertvolles zu entdecken – vielleicht sogar Schätze. Dazu gehören verschiedene Erfahrungen, allen voran natürlich: Ich bin ein Mensch mit Geschichte. Darüber hinaus gilt: Ich bin ein Mensch, dessen Körper spürbar ist. Bei der täglichen Pflege einer demenzkranken Person lässt sich zum Beispiel über das wärmende Wasser oder die angenehme Massage sprechen. Es können dabei wohltuende Erinnerungen abgerufen werden. Eine weitere Erkenntnis lautet: Ich bin ein Mensch, der in den Jahreslauf eingebunden ist. Hier bietet es sich an, die Jahreszeit zu thematisieren, zum Beispiel den Herbst mit seinen Früchten. Für viele ist es eine wichtige Erfahrung, sich als Mensch in der Gemeinschaft zu erleben. Das gemeinsame Hören – oder auch Singen – eines Liedes kann zu einem schönen Erlebnis werden.

Zum Schluss ihres Vortrags machte Leslie Seymor klar, dass biografische Schatzsuche mit einem demenzkranken Menschen für beide Seiten beglückend aber auch anstrengend ist. Unter dem Motto „So bleibe ich bei Kräften!“ stellte sie drei Übungen vor: Schreiben Sie Ihre Ängste auf ein Blatt, falten Sie daraus einen Papierflieger und schicken Sie ihn auf die Reise. Oder: Werfen Sie vor dem Schlaf symbolisch die Probleme des Tages über die Schultern. Und schließlich: Umarmen Sie sich selbst und klopfen Sie sich auf die Schultern. Mit der Bitte an die Zuhörenden, die letzte Übung gleich einmal auszuprobieren, beendete sie ihren Vortrag, der sowohl inhaltlich als auch emotional ausgesprochen gut gelungen war.