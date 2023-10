Hund beißt in einem Geschäft in Krumbach eine Frau

Die Frau wurde bei dem Hundebiss so stark verletzt, dass ihr im Krankenhaus Gewebeteile entfernt werden mussten. Die Polizei sucht Zeugen.

Bei einem Einkauf in einem Geschäft in der Luitpoldstraße in Krumbach, wurde eine 38-jährige Frau am Montagnachmittag von einem Hund ins Bein gebissen. Die bislang unbekannte weibliche Hundeführerin führte ihren schwarzen Schnauzer im Geschäft zunächst eng an der Hundeleine, sodass die Geschädigte ungehindert am Hund vorbeilaufen konnte. In der Folge lockerte die Hundeführerin die Leine, wobei der Hund der Geschädigten hinterherlief und zubiss. Die Geschädigte wurde im Krankenhaus behandelt, wobei ihr Teile des Gewebes zur Vermeidung einer Infektion entfernt werden mussten. Die Hundeführerin entfernte sich unmittelbar nach dem Vorfall aus dem Geschäft. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls, die sich unter Telefon 08282/905-0 bei der Polizeiinspektion Krumbach melden sollen. (AZ)

